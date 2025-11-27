U ponedeljak otvaranje izložbe „Zulum na Moravi“

Postavljeno: 27.11.2025

U Velikoj sali Narodnog muzeja u Kruševcu biće u ponedeljak, 1. decembra, u 18 časova svečano otvorena izložba „Zulum na Moravi: kruševački kraj u Prvom srpsko-turskom ratu – Krevetska bitka

Organizator događaja je Humanitarna organizacija „Graditelji mira“, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, a u partnerstvu sa Gradom Kruševcem i Narodnim muzejem Kruševac.

Postavka donosi prikaz istorijskih okolnosti i dešavanja u kruševačkom kraju tokom Prvog srpsko-turskog rata, sa posebnim osvrtom na Krevetsku bitku, kroz dokumenta, predmete i vizuelne prikaze tog perioda.

Više informacija: krevetskabitka.rs.

Na današnji dan: Rođena Ana Atanasković, lakopera zmajica

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
27. novembar 2025., 18:20
 

Prognoza -
2°C
Apparent: 4°C
Pritisak: 1015 mb
Vlažnost: 92%
Vetar: 1.5 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top