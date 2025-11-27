U ponedeljak otvaranje izložbe „Zulum na Moravi“

U Velikoj sali Narodnog muzeja u Kruševcu biće u ponedeljak, 1. decembra, u 18 časova svečano otvorena izložba „Zulum na Moravi: kruševački kraj u Prvom srpsko-turskom ratu – Krevetska bitka“

Organizator događaja je Humanitarna organizacija „Graditelji mira“, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, a u partnerstvu sa Gradom Kruševcem i Narodnim muzejem Kruševac.

Postavka donosi prikaz istorijskih okolnosti i dešavanja u kruševačkom kraju tokom Prvog srpsko-turskog rata, sa posebnim osvrtom na Krevetsku bitku, kroz dokumenta, predmete i vizuelne prikaze tog perioda.

Više informacija: krevetskabitka.rs.