U podne javni čas prve pomoći na Trgu glumaca

Povodom Svetskog dana prve pomoći, danas od 12 sati na Trgu glumaca u Kruševcu Crveni krst organizuje Javni čas pod simboličnim nazivom „Prva pomoć i klimatske promene“

Cilj ove akcije je da se skrene pažnja javnosti na presudan značaj poznavanja prve pomoći, naročito u vanrednim situacijama izazvanim sve češćim klimatskim ekstremima.

U realizaciji događaja učestvovaće brojni volonteri Crvenog krsta, mahom srednjoškolci i studenti, koji prolaze posebne obuke iz oblasti pružanja prve pomoći i redovno učestvuju u brojnim humanitarnim i edukativnim aktivnostima. Njihova energija, znanje i spremnost da pomognu u svakom trenutku čine ih važnim osloncem u zajednici, a njihovo delovanje često predstavlja prvu kariku u lancu spasavanja života.

Tokom javnog časa oni će demonstrirati osnovne mere prve pomoći i razgovarati sa građanima o načinima prevencije i pravilnog reagovanja u slučajevima toplotnog udara, dehidratacije, iscrpljenosti od toplote i drugih stanja povezanih sa visokim temperaturama.

Prva pomoć podrazumeva skup postupaka i mera koje se preduzimaju odmah nakon povrede ili iznenadne bolesti, pre nego što stigne stručna medicinska pomoć. Brza i pravilna reakcija često može da spase život, spreči komplikacije i ubrza oporavak. U situacijama kada su posledice klimatskih promena sve vidljivije, poznavanje osnovnih postupaka prve pomoći postaje važnije nego ikada.

Vanredne situacije izazvane klimatskim ekstremima, poput talasa visokih temperatura, poplava, oluja ili požara, sve su češće i mogu iznenada ugroziti zdravlje i bezbednost stanovništva. Upravo zbog toga Crveni krst već godinama ulaže napore da kroz obuke, predavanja i javne časove osnaži građane da prepoznaju rizike i da u kritičnim trenucima znaju kako da pomognu sebi i drugima.