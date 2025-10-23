U planu renoviranje četiri paviljona u VP domu

U Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu je planirano renoviranje četiri od osam paviljona u kojima borave štićenici ove ustanove

Kako je izjavio Ivan Mijailović, upravnik VP doma, za televiziju Jefimija, za ovu godinu je planirana izgradnja i novog zatvorenog objekta na mestu starog paviljona.

Vaspitno-popravni dom u Kruševcu svrtava se u jedinu ustanovu koja je uspela da uredi gotovo sve kapacitete, u cilju što boljeg i kvalitenijeg boravka i rada u njoj.

Za nekoliko godina renovirani su objekti, dvorište, staze, izgrađena je crkva Svetog Filimona i Onisima, koja je dostupna i sugrađanima.

Osnovni zadatak Vaspitno – popravnog doma, koji ima izuzetan društveni značaj, mesto i ulogu u izvršenju krivičnih sankcija, odnosno u suzbijanju maloletničke delikvencije, je rad sa mladim ljudima posrnulim u svom razvoju sa težištem u njihovom prevaspitavanju i reintegraciji u društvenu sredinu.

Tokom godine za štićenike organizuju se brojne edukativne radionice, predavanja i seminari za više deficitarnih zanimanja. Organizuju se razne sertifikovane obuke za poslove koje mogu da obavljaju kada izađu iz ustanove.

Inače, broj štićenika se u Vaspitno-popravnom domu menja iz dana u dan, pa je trenutni njihov broj oko 180.

Posete se realizuju najčešće vikendom. Štićenici imaju pravo i na telefonski razgovor sa svojim bližnjima, a od 2023. godine postoje i tableti sa instaliranom viber aplikacijom gde je moguć čak i video poziv u dogovoru sa vaspitačem. Individualni izlazak u grad, izlazak u pratnji vaspitača i odlazak na vikend je takođe moguć ukoliko sva postojeća pravila budu besprekorno ispoštovana.