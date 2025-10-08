U petak vozi „Pesnički fijaker“
Postavljeno: 08.10.2025
Manifestacija sa najdužom tradicijom u Kulturnom centru Kruševac „Pesnički fijaker“ biće održana u petak, 10. oktobra u Osnovnoj školi „Stanislav Binički“ u Jasici i područnim odeljenjima u Šancu i Velikoj Kruševici
U fijakeru pesnici kao nekada obilaze osnovne škole. Školarci će imati priliku da čuju pesnike, uživaju u druženju sa njima ali i mogućnost da dobiju savet, iz prve ruke, kako da napišu pesmu.
Za fijakerske stanice odabrani su Šanac, Velika Kruševica i Jasika.
Gosti ovogodišnjeg Pesničkog fijakera su pesnici Nedeljko Popadić, Zoran Ranitović i Rade Đergović.
