U petak vozi „Pesnički fijaker“

Manifestacija sa najdužom tradicijom u Kulturnom centru Kruševac „Pesnički fijaker“ biće održana u petak, 10. oktobra u Osnovnoj školi „Stanislav Binički“ u Jasici i područnim odeljenjima u Šancu i Velikoj Kruševici

U fijakeru pesnici kao nekada obilaze osnovne škole. Školarci će imati priliku da čuju pesnike, uživaju u druženju sa njima ali i mogućnost da dobiju savet, iz prve ruke, kako da napišu pesmu.

Za fijakerske stanice odabrani su Šanac, Velika Kruševica i Jasika.

Gosti ovogodišnjeg Pesničkog fijakera su pesnici Nedeljko Popadić, Zoran Ranitović i Rade Đergović.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Kulturni centar Kruševac