U petak počinje 28. FEDRARO

Postavljeno: 30.11.2025

U petak, 5. decembra, počinje novi FEDRARO – Festival dramskog amaterskog stvaralaštva Rasinskog okruga, koji ove godine slavi svoje 28. izdanje

Festival otvara program u holu OŠ „Žabare“, gde će u 11 časova nastupiti SUPES – PoezijaSRB, dok je u podne planiran dramski recital učenika ove škole.

Program se nastavlja u subotu u Domu kulture u Trebotinu, gde će u 19 časova biti izvedena predstava „Povratak otkačenih“, doneta sa TIN FEST-a 2025. Predstavu igraju učenici Medicinske škole Kruševac, koji će publici prikazati energičan i mladalački scenski izraz.

Pokrovitelj festivala je Grad Kruševac.

Istražujemo poreklo imena sela: Turski logor u Šašilovcu

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
30. novembar 2025., 14:05
 

Hladna sitna kiša
3°C
Apparent: -0°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 97%
Vetar: 0.9 m/s WSW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top