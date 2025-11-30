U petak počinje 28. FEDRARO

U petak, 5. decembra, počinje novi FEDRARO – Festival dramskog amaterskog stvaralaštva Rasinskog okruga, koji ove godine slavi svoje 28. izdanje

Festival otvara program u holu OŠ „Žabare“, gde će u 11 časova nastupiti SUPES – PoezijaSRB, dok je u podne planiran dramski recital učenika ove škole.

Program se nastavlja u subotu u Domu kulture u Trebotinu, gde će u 19 časova biti izvedena predstava „Povratak otkačenih“, doneta sa TIN FEST-a 2025. Predstavu igraju učenici Medicinske škole Kruševac, koji će publici prikazati energičan i mladalački scenski izraz.

Pokrovitelj festivala je Grad Kruševac.