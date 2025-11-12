U petak nove isplate samofinansirajućim studentima

Ministarstvo prosvete nastavlja refundaciju školarina samofinansirajućim studentima. Na osnovu podataka koje su dostavile visokoškolske ustanove, isplaćeno je 50 odsto iznosa školarine za 4.373 studenta u školskoj 2024/2025. godini

Do sada je ukupno 31 fakultet i visoka škola prosledila potrebne informacije Ministarstvu, a na sajtu te institucije objavljen je spisak svih ustanova koje su dostavile podatke o studentima.

Za ovu isplatu izdvojeno je 182 miliona dinara, dok je u budžetu Ministarstva za ovu namenu planirano ukupno šest milijardi dinara. Sledeća isplata biće izvršena u petak za studente čije su ustanove do četvrtka, 6. novembra, dostavile podatke.

Ministarstvo podseća da se povraćaj sredstava vrši isključivo putem studentske kartice, koju je moguće otvoriti na portalu Uprave za trezor.

Podsećamo, izmenama Zakona o visokom obrazovanju studentima visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija omogućeno je da im se refundira 50 odsto plaćene školarine za sve godine i predmete koje su prvi put upisali, ali samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.