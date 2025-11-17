U Pakašnici izgradnja nove crkve posvećene svetom Đorđu

Liturgijom i sečenjem slavskog kolača, Pravoslavna crkva i vernici su obeležili prenos moštiju svetog Đorđa iz Nikomidije u Palestinu, Đurđic

U kruševačkoj eparhiji je više hramova posvećeno ovom svetitelju – Saborni kod fontane, rotonda na Bagdali, crkva u Čitluku… a u toku je izgradnja nove u Pakašnici. Upravo je u novom hramu kolačar bio gradonačelnik Ivan Manojlović.

Manojlović se zahvalio ktitorima na obnovi ove crkve koja je bila potpuno urušena šesdesetih godina prošlog veka.