U OŠ „Vasa Pelagić“ u Padežu obeležen „Oktobar – mesec pravilne ishrane“

Osnovna škola „Vasa Pelagić“ u Padežu organizovala je tradicionalnu izložbu i degustaciju hrane pripremljene na tradicionalan način, uz bogat kulturno-umetnički program. Događaj je održan u okviru kampanje „Oktobar – mesec pravilne ishrane“ i povodom Svetskog dana hrane, koji se obeležava 16. oktobra

Direktor škole, Vuko Vlahović, istakao je značaj ove manifestacije koja se svake godine organizuje ne samo u matičnoj školi u Padežu, već i u izdvojenim odeljenjima.

– Ova manifestacija predstavlja važan deo edukacije naših učenika i njihovih porodica o zdravoj i pravilnoj ishrani, što je temelj za dobar razvoj i zdravlje naše dece – naglasio je Vlahović.

Predstavnica Zavoda za javno zdravlje Kruševac, Violeta Milićević, govorila je o značaju pravilne ishrane kao osnove zdravog načina života. Tom prilikom svim učesnicima podeljene su zastavice „Stvarno zdravo“ kao simbol podrške projektu koji se u Srbiji tradicionalno obeležava od 2001. godine.

Događaj je podržala i Gradska uprava Kruševac. Među prisutnima je bila i Nevena Plavšić, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport, koja je pohvalila inicijativu škole i Zavoda za javno zdravlje, ističući da je podrška zdravom stilu života i edukaciji mladih jedan od prioriteta lokalne samouprave.

Osnovnu školu „Vasa Pelagić“ trenutno pohađa 140 učenika, a ovaj događaj predstavlja još jedan primer njihove aktivne uloge u promociji zdravih navika i pozitivnih vrednosti u lokalnoj zajednici.