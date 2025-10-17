U OŠ „Vasa Pelagić“ u Padežu obeležen „Oktobar – mesec pravilne ishrane“
Postavljeno: 17.10.2025
Osnovna škola „Vasa Pelagić“ u Padežu organizovala je tradicionalnu izložbu i degustaciju hrane pripremljene na tradicionalan način, uz bogat kulturno-umetnički program. Događaj je održan u okviru kampanje „Oktobar – mesec pravilne ishrane“ i povodom Svetskog dana hrane, koji se obeležava 16. oktobra
Direktor škole, Vuko Vlahović, istakao je značaj ove manifestacije koja se svake godine organizuje ne samo u matičnoj školi u Padežu, već i u izdvojenim odeljenjima.
– Ova manifestacija predstavlja važan deo edukacije naših učenika i njihovih porodica o zdravoj i pravilnoj ishrani, što je temelj za dobar razvoj i zdravlje naše dece – naglasio je Vlahović.
Predstavnica Zavoda za javno zdravlje Kruševac, Violeta Milićević, govorila je o značaju pravilne ishrane kao osnove zdravog načina života. Tom prilikom svim učesnicima podeljene su zastavice „Stvarno zdravo“ kao simbol podrške projektu koji se u Srbiji tradicionalno obeležava od 2001. godine.
Događaj je podržala i Gradska uprava Kruševac. Među prisutnima je bila i Nevena Plavšić, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport, koja je pohvalila inicijativu škole i Zavoda za javno zdravlje, ističući da je podrška zdravom stilu života i edukaciji mladih jedan od prioriteta lokalne samouprave.
Osnovnu školu „Vasa Pelagić“ trenutno pohađa 140 učenika, a ovaj događaj predstavlja još jedan primer njihove aktivne uloge u promociji zdravih navika i pozitivnih vrednosti u lokalnoj zajednici.
