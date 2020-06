Sedam novih slučajeva oboljevanja od korone potvrđeno je u Rasinskom okrugu za dva dana, a preminula su još dva muškarca iz Kruševca, pokazuju podaci nadležnih službi. Do sada je broj preminulih od posledica korona virusa u našem gradu stigao do 19, a medju njima je 15 muškaraca i četiri žene

Podaci nadležnih pokazuju da broj potvrdjenih pacijenata sa koronom raste u svim delovima Rasinskog okruga, osim u Trsteniku.

U Brusu je tokom prethodna dva dana zabeleženo troje novoobolelih, a na području te opštine korona je do sada potvrdjena kod 38 lica.

Još po jedan slučaj oboljevanja registrovan je u Kruševcu gde je do sada 281 potvrdjen slučaj tog virusa, potom u Aleksandrovcu gde ih do sada 48, u Varvarinu gde je brojka stigla do 25 te Ćićevcu u kome je od početka epidemije obolelo ukupno 10 lica.

Inače, tokom poslednjih dana broj obolelih u Brusu značajno raste te je od 10. juna do danas povećan za 26. Zanimljivo je, međutim, da je u Varvarinu novi slučaj sada zabeležen posle više do mesec i po dana, dok u Ćićevcu novog oboljevanja nije bilo još od aprila.

U Rasinskom okrugu od početka epidemije od posledica korone preminule su 34 osobe, među kojima je bilo 23 muškarca i 11 žena, virus je potvrdjen kod 408 lica, oporavilo se 330 pacijenata, a na analizu je poslato 5.172 uzorka.

J.B.

U okrugu sedmoro novoobolelih

