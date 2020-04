U Okrugu korona potvrdjena kod 49 ljudi, prvi smrtni ishod u Bolnici 

U kruševačkoj Bolnici danas je zabeležen smrtni slučaj koji ima veze sa korona virusom. Reč je o pacijentu koji je preminuo od drugih zdravstvenih tegoba, ali kod koga je potvrđeno prisustvo korona virusa. To je danas, odgovarajući na novinarsko pitanje, rekla gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, koja je i komandant gradskog Štaba za vanredne situacije

Prema podacima Štaba u Rasinskom okrugu je do sada korona virus potvrđen kod 49 osoba, skoro hiljadu ljudi je pod nadzorom, reč je uglavnom o ljudima koji su došli iz inostranstva, dok je 201 osoba u samoizolaciji, a to su ljudi koji su bili u kontaktu sa obolelima.

Do sada je, prema njenim rečima, iz Kruševca u Kliničko bolnički centar u Niš poslato 17 pacijenata, a u toj zdravstvenoj ustanovi je jedna osoba iz Kruševca preminula od posledica obolevanja od korona virusa.

Odgovarajući na pitanje o uvođenju posebnih sanitarnih mera zaštite Republičkog fonda za zdravstveno i penziono osiguranje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje gradonačelnica je rekla da su, posle prve mere da se prekine rad sa strankama koja je otpoštovana, zbog osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima i stavljene u izolaciju, bilo neophodno da se i zgrada stavi pod potpunu sanitarnu zaštitu i da se obezbedi sigurnost ostalih zaposlenih.

Rad tih institucija se nastavlja od kuće i time se čuva minimum procesa rada.

Prethodno je, juče (2.aprila) kruševački Štab za vanredne situacije saopštio da je doneo preporuku da se prekine rad filijala Fonda PIO i Fonda RFZO u Kruševcu, kako bi se povećao stepen zaštite od većih posledica epidemije.

