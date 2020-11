U Okrugu 48 novoobolelih, najviše u Aleksandrovcu

U protekla 24 sata u Rasinskom okrugu korona je potvrđena kod još 48 pacijenata, medju kojima je njih 15 iz Aleksandrovca

– Epidemiološka situacija se pogoršava u Rasinskom okrugu, a naročito u Aleksandrovcu gde imamo najveće povećanje ako se gleda u odnosu na broj stanovnika. U tom gradu je nastao problem jer je došlo do oboljevanja u fabrici Armature – kaže direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje dr Predrag Pavlović.

On podseća da je u toj opštini na snazi vanredna situacija te da je potrebno poštovati propisane mere kako bi se sprečilo širenje virusa.

Trstenik je sledeći po broju novoobolelih u Rasinskom okrugu u odnosu na broj stanovnika, u toj opštini je takodje na snazi vanredna situacija, a prema Pavlovićevim rečima epidemija je koliko toliko pod kontrolom. U Kruševcu se, dodao je on, situacija postepeno pogoršava, dok se u ostalim opštinama Okruga sada počinje da javlja po nekoliko slučajeva oboljevanja.

U Kruševcu je za dan potvrdjeno još 13 novoobolelih te je od početka epidemije u našem gradu virus registrovan kod 1.136 ljudi. U Trsteniku ima 12 novih slučajeva oboljevanja, odnosno do sada ukupno 275. U Brusu je troje novih pacijenata i do sada ukupno 123, a u Ćićevcu još petoro te je do sada u toj opštini obolelo 71 lice.

Za dan su zabeležena i četiri nova slučaja oboljevanja medju djacima te je od početka školske godine korona potvrđena kod 25 učenika u Rasinskom okrugu. Najviše ih je u Aleksandrovcu, desetoro. Djaci jednog odeljenja aleksandrovačke srednje škole su poslati na onlajn nastavu jer je u tom odeljenju obolelo dvoje đaka, a epidemiolozi Zavoda za javno zdravlje su utvrdili da su se ti učenici razboleli nezavisno jedan od drugog.

– Još uvek nemamo prenos infekcije u školama. Najbitnije je da se ni jedno dete nije zarazilo u školi. Mere se u školama poštuju, to je veoma važno i to daje rezultate – kazao je dr Pavlović.

U Kruševcu je do sada virus potvrđen kod sedmoro đaka, u Trsteniku kod šestoro te u Ćićevcu kod jednog. Obolelo je i šestoro prosvetnih radnika, troje iz Kruševca, dvoje iz Trstenika i jedan iz Aleksandrovca.

