U Novoj godini fokus na promociji turističkih potencijala Brusa i Brzeća

I u Novoj godini jedan od prioriteta biće maksimalno angažovanje na što kvalitetnijoj promociji turističkih potencijala čitavog bruskog kraja, sa akcentom na Brus i Brzeće, najavila je direktorka Turističke organizacije opštine Brus , Nataša Timotijević

Manifestacija „Dani Preobraženja“ i „Zlatne ruke Brusa“ već godinama čuvaju tradiciju Bruskog kraja.

– Što se tiče ostalih manifestacija izdvojila bih „Zlatni kotlić“ koji se organizuje na obali jezera Ćelije u Zlatarima u okviru „Miholjskih susreta sela“ i „Gulašijadu“ u Lepencu u saradnji sa Lovačkim udruženjem uz učešće lokalne zajednice. Tokom leta organizovali smo i niz radionica za najmlađe u saradnji sa Narodnom bibliotekom i Centrom za kulturu. Radionice su bile kreativne i edukativne i izazvale su veliko interesovanje kod najmlađih sugrađana – ističe Timotijević.

U saradnji sa Savetom za porodicu i demografiju i ostalim institucijama iz Brusa organizovani su i „Dani porodice“ i „Dečija nedelja“ na kojima je prikazan turizam i lepote našeg kraja deci i porodicama.

Turistička organizacija opštine Brus je prethodne godine prisustvovala na više sajmova u zemlji i regionu. Na sajmu turizma u Kragujevcu osvojili su treću nagradu za izložbeni prostor. Organizovano je i stručno predavanje o seoskom i ruralnom turizmu koje je izazvalo veliko interesovanje.

Početkom decembra u sklopu Ski openinga na Kopaoniku Turistička organizacija Brus organizovala je dobrodošlicu za skijaše na početnoj stanici Gondole u Brzeću uz muziku, kuvano vino i čaj.

– Na Bogojavljenje, 19. januara očekuje nas plivanje za Časni krst na plaži u Zlatarima. Imamo i neke planove za turističko uređenje Brusa i ulaganja u Brzeće. Nasatavićemo da radimo na promociji našeg kraja – zaključuje Timotijević.

O. Milićević

Foto: Screenshot YouTube TV Plus Kruševac