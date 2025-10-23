U noći između subote i nedelje pomeramo sat unazad

Postavljeno: 23.10.2025

U noći između subote (26. oktobra) i nedelje (27. oktobra), počinje zimsko računanje vremena

U 3 časa posle ponoći kazaljke na satovima biće pomerene jedan sat unazad, na 2 časa, čime se noć „produžava“ za jedan sat.

Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu sledeće godine, kada će sat ponovo biti vraćen na letnje računanje.

Cilj uvođenja letnjeg i zimskog vremena nekada je bio ušteda energije, ali se već godinama vodi rasprava o ukidanju ove prakse u zemljama Evropske unije.

Srbija, iako nije članica EU, za sada nastavlja da usklađuje promene vremena sa evropskim kalendarom.

J.S.

