U nedelju jesenja berza sitnih životina

Postavljeno: 18.11.2025

Društvo odgajivača rasne živine, golubova, kunića i ptica „Kruševac“ obaveštava javnost da će se jesenja berza sitnih životinja održati u nedelju, 23. novembra 2025. godine, na prostoru kvantaške pijace u Kruševcu, u periodu od 6.00 do 13.00 časova

Posetioce očekuje bogat i raznovrstan sadržaj: izložba i prodaja rasne živine, golubova, ukrasnih ptica, kunića i drugih sitnih životinja, mogućnost razmene iskustava među odgajivačima, ali i prilika da se upoznaju nove rase, steknu saveti o držanju i uzgoju i da se podrže lokalni ljubitelji životinja.

Berza je mesto gde se susreću tradicija, ljubav prema životinjama i druženje. Pozivamo građane da nam se pridruže, da provedu lep i sadržajan dan, da povedu decu koja će sigurno uživati u druženju sa životinjama, i da zajedno podržimo vredne odgajivače koji godinama čuvaju naše rase i obogaćuju lokalnu zajednicu, naglašavaju iz Društva odgajivača rasne živine, golubova, kunića i ptica „Kruševac“.

Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, što potvrđuje značaj ovog događaja za našu zajednicu, lokalnu poljoprivredu i očuvanje tradicije odgajivačtva.

