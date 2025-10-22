U nedelju besplatni skrining pregledi u Kruševcu

Povodom oktobra – meseca borbe protiv raka dojke, u Kruševcu će u nedelju, 26. oktobra, biti organizovani besplatni skrining pregledi dojki za žene svih uzrasta

Pregledi će se obavljati u prostorijama Dijagnostičkog centra, u Službi radiološke dijagnostike. Cilj ove akcije je rano otkrivanje raka dojke, koji je u ranoj fazi izlečiv u više od 90 odsto slučajeva. O eventualnom zakazivanju i satnici pregleda javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena i vodeći uzrok smrtnosti kada su u pitanju karcinomi. Oktobar se obeležava kao mesec borbe protiv ove bolesti uz brojne aktivnosti koje imaju za cilj da podignu svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja.

– U Dijagnostičkom centru u Službi radiološke dijagnostike radićemo ultrazvučne preglede dojki za sve starosne strukture. Ukoliko bude bilo potrebe imamo mogućnosti da uradimo i ekspertski ultrazvuk, delimo savete i popričamo sa tim ženama. Cilj preventivnih pregleda je da se bolest otkrije na vreme – izjavila je direktorka Opšte bolnice Kruševac Vesna Stević Gajić.

Redovni pregledi i skrining kao deo organizovane zdravstvene zaštite doprinose pravovremenom otkrivanju bolesti, efikasnijem lečenju i kvalitetnijem načinu života žena.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube TV plus Kruševac