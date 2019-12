U nastavku suđenja Jeličiću utvrđeno – prijava nestanka telefona bez pečata

Četvoro svedoka odbrane saslušano je pred kruševačkim Osnovnim sudom u nastavku sudjenja bivšem predsedniku opštine Brus, Milutinu Jeličiću Jutki. On je okrivljen za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje, a za to ga je u martu prošle godine prijavila tadašnja saradnica Marija Lukić

Većina svedoka je ponovila priče slične onima koje su svedoci odbrane iznosli na prethodnom ročištu, a to je da su mnogi građani mogli da koriste Jeličićeve telefone, da su se oni neretko punili u drugim kancelarijama i obližnjoj piceriji, da se Marija Lukić neprikladno oblačila.

Punomoćnik oštećene, advokat Borivoje Borović je nakon suđenja novinarima kazao da je reč o lažnim svedocima koji su pristrasni i zavise od okrivljenog.

– Sudu sam pokazao fotografiju na kojoj se nalaze svi svedoci koji su saslušani na prošlom i današnjem glavnom pretresu, koji su nosili majce Pravda za Jutku. Oni su danas pokušavali da potvrde odbranu okrivljenog. Proglasio sam ih lažnim svedocima jer su govorili stvari za koje nisu imali pokrića – kazao je on.

O prijavljivanju nestanka službenog Jeličićevog telefona govorila je Slobodanka Zbiljić, koja je referent budžeta u SO Brus i kontakt osoba za Telenor mrežu u opštini.

Ona je rekla da joj je Jeličić 2. marta pismeno prijavio nestanak telefona te da, na osnovu usmenog dogovora sa njim karticu odjavila 14. marta, objasnivši da tako učinjeno jer su očekivali da će telefon možda biti nađen. Zbiljićka je potvrdila da na toj pisanoj prijavi nema pečata, a odgovarajući na Borovićeva pitanja kazala je i da nestanak telefona nije prijavila policiji jer to nije njen posao, kao ni da ne zna da li su računi za taj broj plaćeni za april i mart, jer to takođe ne spada u njen deo posla.

Borović je, iznoseći prigovor na njen iskaz, kazao da je kartica je odjavljena 14. marta, a prijava nestanka je naknadno fingirana.

– Marija je 5. marta počela da objavljuje poruke i jasno je da je okrivljeni, naknadno prijavio nestanak. Radi se o lažnom i falsifikovanom dokazu, jer nigde pismeno nije zavedeno u spisima opštine – rekao je Borović.

Svedočeći pred sudom odbornik iz sela Žunje, Goran Żivković, kazao je da ga je Marija pozivala na sastanke u Skupštinu, sa svojih, ali i sa telefona predsednika opstine, da je i sam ponekad koristio njegov telefon koji je „povremeno stajao u piceriji na punjaču, punio se često i u Marijinoj kancelariji“.

Odgovarajući na Borovićevo pitanje on je potvrdio da je bio na skupu podrške Jeličiću u Brusu, držanom pred jedno od ročišta dok je predmet vođen pred tamošnjim sudom, te da je nosio majcu Pravda za Jutku.

Direktor bruskog Sportskog centra Nenad Milenković ponovio je da su pomenuti telefoni stajali u piceriji, u Marijinoj kancelariji, kazavši i da je sa okrivljenim prijatelj, ali da o ovom predmetu nisu pričali jer „ja nemam veze sa tim“.

Direktor Turističke organizacije Brus, Dragoljub Marković, je kazao da je Mariju viđao svakodnevno, jer se prostorija stranke i Skupštine, nalazi u istoj zgradi gde je Turistička, a još češće je sa njom kontaktirao od 2016. godine kada je postala član Upravnog odbora tog javnog preduzeća.

Rekao je, takođe, da mu se Marija žalila na status jer je, kako je naveo, smatrala da je trebalo da napreduje do više pozicije nakon što je učestvovala u kampanji za izbore 2016. godine.

– Zbog toga je znala da se sukobi, da se posvađa sa ljudima iz kabineta, iz institucija za koje je mislila da su odgovorni za to. Takođe, stariji odbornici su se žalili na njeno ponašanje i na oblačenje. Od mene se distancirala 2016. godine – naveo je on.

Odgovarajući na pitanje advokata Borovića da li mu je Marija na Preobraženje 2017. godine pokazala poruke koje je dobijala od Jeličića te da li ju je više puta u kancelariji zaticao uplakanu, Marković je rekao da se ništa od toga nije desilo.

Isto je ponovio i u direktnom suočavanju sa oštećenom, kazavši da ne laže, kada ga je ona upitala zašto laže i zašto se znoji.

Današnjem suđenju, prvi put od kada je premešteno u Kruševac, prisustvovala je i supruga optuženoj Jeličića.

Suđenju je prisustvovao i narodni poslanik i lider Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, koji je suđenje napustio nakon pauze, odnosno pošto su saslušana prva dva svedoka. On je novinarima tada rekao da je suđenje „režirano“, da „to rade nevladine organizacije (NVO) i Američka ambasada u Beogradu“ te da je njegov jedini motiv zbog kojeg prisustvuje suđenju to što ga „boli nepravda“.

Jedan od branilaca okrivljenog Jeličića, advokat Aleksandra Zlatić, koja je bila na današnjem ročištu, nije želela da daje izjave za medije.

Inače, suđenje Milutinu Jeličiću Jutki se pred kruševačkim Osnovnim sudom odvija od avgusta ove godine nakon što je odlukom Vrhovnog kasacionog suda ono izmešteno je iz bruskog Osnovnog suda. Glavni pretres je, nakon jednog odlaganja, održan 23. septembra, a saslušanje svedoka je počelo na ročištu održanom 6. novembra.

Mreža „Žene protiv nasilja“ organizovala je danas u tri grada skupove podrške Mariji Lukić, u Kruševcu, Nišu i Užicu.

– Organizovanjem podrške poručujemo Mariji Lukić i drugim ženama Brusa, čije je prijave protiv Jeličića Tužilaštvo odbacilo, kao i svim drugim ženama u Srbiji sa iskustvom seksualnog nasilja, uključujući i one koje se plaše da progovore ili su ucenjene te njihovi slučajevi nisu dospeli u javnost, da nisu same, da im verujemo i da nam je stalo do njihove bezbednosti – navodi se u saopštenju Mreže „Žene protiv nasilja“.

One su u saopštenju poručile da ne pristaju na nasilje i zatvaranje očiju pred nedelima moćnika te da od ptravosuđa zahtevaju da postupa u interesu građana, građanki i pravde.

Sledeće zakazano je za 29. januar, a tada bi trebalo da budu saslušani svedoci optužbe i veštaci.

J.B.

U nastavku suđenja Jeličiću utvrđeno – prijava nestanka telefona bez pečata

Četvoro svedoka odbrane saslušano je pred kruševačkim Osnovnim sudom u nastavku sudjenja bivšem predsedniku opštine Brus, Milutinu Jeličiću Jutki. On je okrivljen za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje, a za to ga je u martu prošle godine prijavila tadašnja saradnica Marija Lukić Većina svedoka je ponovila priče slične onima koje su svedoci odbrane iznosli na prethodnom ročištu, a to je da su mnogi građani mogli da koriste Jeličićeve telefone, da su se oni neretko punili u drugim kancelarijama i obližnjoj piceriji, da se Marija Lukić neprikladno oblačila. Punomoćnik oštećene, advokat Borivoje Borović je nakon suđenja novinarima kazao da je…