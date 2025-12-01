U Narodnom muzeju otvorena izložba „Zulum na Moravi“

U Velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac otvorena je izložba „Zulum na Moravi“ kruševački kraj u Prvom srpsko – turskom ratu Krevetska bitka.

Na otvaranju izložbe prisutnima se obratio direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić.

-Ovom izložbom rasvetljavamo neke manje poznate ali značajne bitke iz naše istorije u okviru srpsko – turskih ratova uoči obeležavanja 150. godišnjice od završetka srpsko – turskih ratova. Tada je Srbija izvojevala nezavisnost od Osmanskog carstva- istakao je direktor i zahvalio se članovima udruženja Graditelji mira.

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Đorđe Todorov istakao je da će Ministarstvo uvek podržavati ovakve izložbe koje bacaju novo svetlo na manje poznate detalje naše nacionalne istorije u vreme vladavine kralja Milana Obrenovića.

-Uvertira u srpsko – turske ratove bila je Nevesinjska puška, događaj koji je doveo do buđenja želje za revolucijom i oslobođenjem srpskih zemalja. Srbija i Crna Gora sklopile su savezništvo u maju 1876. Prvi srpsko turski rat započeo je krajem juna i početkom jula. Moravsku vojsku 0 predvodio je general Černjajev. U Kraljevinu Srbiju dolazi 3.000 ruskih dobrovoljaca. Formiran je front od Aleksinca do Deligrada kojeg je predvodio general Černjajev. Centralni deo vojske trebalo je da zauzme Niš, Pirot, Kuršumliju i Topličku oblast. U početku je bilo uspeha u ratnim dešavanjima, ali je srpskoj vojsci nedostajalo iskustvo u vojnom delovanju. Veoma brzo je došlo do reorganizacije vojske i do povlačenja. Bitka kod Kreveta se dogodila 28. septembra, trajala je dva dana i završila se nerešeno- istakla je viša kustoskinja istoričarka Sanja Rutić Vorotović.

Predsednik humanitarne organizacije Graditelji mira Veroljub Smiljković zahvalio je Ministarstvu za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gradu Kruševcu i Narodnom muzeju Kruševac na realizaciji izložbe.

Veroljub Smiljković uručio je zahvalnicu recenzentu knjige Ljiljani Korici

Pored izložbe, odštampana je i knjiga Branka Bogdanovića „Zulum na Moravi“ koja govori o bici na Krevetu.

Otvaranju izložbe prisustvovali su državni sekretari Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić i Đorđe Todorov, pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić i pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić.

Izložba će biti otvorena do 10. decembra.

O. Milićević