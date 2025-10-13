U Narodnom muzeju Kruševac otvorena gostujuća izložba Vojnog muzeja „Dostojni“

U svečanoj dvorani kruševačkog Narodnog muzeja večeras je, povodom proslave Dana oslobođenja grada Kruševca u Prvom i Drugom svetskom ratu otvorena izložba Vojnog muzeja „Dostojni“ – značajne godišnjice moderne srpske istorije kroz odlikovanja iz zbirke Vojnog muzeja”.

Izložbu je otvorio pomoćnik ministra odbrane Siniša Radović.

-Postoje reči koje imaju veću težinu i značenje od ostalih. One predstavljaju najviše simbole ljudskog društva. Jedna od reči koje imaju posebno zančenje za srpsku narod je sloboda. Sve borbe, bitke i nebrojene žrtve naš narod je podneo da bi se odbranila i ponovo pridobila sloboda. Pamtimo koju cenu je naš narod platio da bi zadobio slobodu. Naša je dužnost da ne prepustimo zaboravu žrtvu koju je naš narod u borbi za slobodu podneo. Na izložbi su predstavljeni ordeni, medalje, spomenice i predmeti koji predstavljaju oznake svih najuizvišenijih osobina čoveka- istakao je Radović i zahvalio Narodnom muzeju Kruševac na inicijativi i spremnosti da izložba „Dostojni“ bude predstavljena u Narodnom muzeju Kruševac.

Na otvaranju izložbe prisutnima se obratio direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić.

-Izložba „Dostojni“ podseća na velike godišnjice i prekretnice moderne srpske istorije, ali i na ljude koji su svojim delima pokazali šta znače dostojanstvo i služba otadžbini. Ona nas podseća da se vrednosti za koje su oni živeli i borili se – čast, poštenje, vernost i hrabrost, moraju čuvati i danas kao temelj na kome počiva nacionalni identitet. Odlikovanja koja čine okosnicu ove izložbe su svedočanstva hrabrosti, časti i požrtvovanosti pojedinaca i naroda u najtežim trenucima naše istorije. Upravo u ovim danima sećamo se svih onih koji su tokom Prvog i Drugog svetskog rata položili svoje živote za slobodu otadžbine. Kruševac, grad slavne prošlosti, Lazara i Kosovskog zaveta, grad koji je u oba svetska rata podneo ogromne žrtve danas sa ponosom neguje kulturu sećanja na junake koji su izneli teret borbe za slobodu. Čuvamo vrednosti koje su temelj našeg nacionalnog identiteta- rekao je Pantelić i zahvalio kolegama iz Vojnog muzeja Srbije na realizaciji izložbe.

Ispred Vojnog muzeja prisutne je pozdravio major Mile Miković.

-Veliko mi je zadovoljstvo i posebna čast što će izložba „Dostojni“ koju je Vojni muzej priredio povodom Dana vojske Srbije biti predstavljena i kruševačkoj publici. U muzejskom fondu Vojnog muzeja nalazi se veliki broj ordenja, medalja i zahvalnica koji su pripadali velikanima naše zemlje. Hrabrost, ljubav prema slobodi i čovečnosti predstavljalo je svetionik u prošlosti. Budimo dostojni potomci ranijih generacija i dostojni preci budućim naraštajima- poručio je Miković.

Izložba će biti otvorena za posetioce do 30. novembra.

Himnu „Bože pravde“ i pesmu „Vila sa Košara“ izvela je Ivana Marković.

Otvaranju izložbe prisustvovali su predstavnici Grada, Vlade Srbije, pomoćnik ministra odbrane Siniša Radović, oficiri i podoficiri.

Ognjen Milićević