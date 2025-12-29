U Kruševcu za sedam dana rođene 33 bebe

Postavljeno: 29.12.2025

Na odeljenju Ginekologije i akušerstva sa neonatologijom je tokom prethodnih dana zabeleženo 33 porođaja pomoću kojih je broj stanovnika povećan za 12 devojčica i 21 dečaka

U poređenju sa sedmicom ranije, zabeležen je blagi porast broja novorođenih, i to zahvaljujući rođenju jednog dečaka više.

