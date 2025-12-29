U Kruševcu za sedam dana rođene 33 bebe
Postavljeno: 29.12.2025
Na odeljenju Ginekologije i akušerstva sa neonatologijom je tokom prethodnih dana zabeleženo 33 porođaja pomoću kojih je broj stanovnika povećan za 12 devojčica i 21 dečaka
U poređenju sa sedmicom ranije, zabeležen je blagi porast broja novorođenih, i to zahvaljujući rođenju jednog dečaka više.
TAGOVI
Ostale vesti
Povezane vesti
Kruševac
29. decembar 2025., 13:12
Vedro
4°C
4°C
Apparent: -3°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 71%
Vetar: 1 m/s E
UV-Index: 0
Komentari