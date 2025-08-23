U Kruševcu večeras skup protiv blokada

Večeras je u Kruševcu održan skup protiv blokada. 0kupljanje je počelo ispred prostorija Srpske napredne stranke, odakle su građani krenuli u šetnju ka Spomeniku kosovskim junacima.

Građani su nosili transparente sa porukama „Ne damo Srbiju“, „Hoću da radim.“, “ Dosta je blokada“.

Poručili su da su protiv nerada i podela, za mir i jedinstvo, protiv suprostavljanja jednih drugima, a za izgradnju bolje budućnosti.

Skup je protekao mirno, uz poruku da građani žele prekid blokade koje, kako je naglašeno, ugrožavaju svakodnevni život u Srbiji.

Među građanima je bio i ministar odbrane Bratislav Gašić pružajući podršku nastojanjima života građana bez blokada.