U Kruševcu umerena zagađenost vazduha

U Kruševcu je ovog jutra, 15. decembra, kvalitet vazduha okarakterisan kao „umeren“ na osnovu podataka Agencije za zaštitu životne sredine

Jutros oko 8 časova, vrednost PM10 čestica je iznosila 52.4, dok je vrednost PM2.5 čestica bila 47.8 µg/m³. Prema skali Agencije za zaštitu životne sredine, kvalitet vazduha je umeren, što znači da opšta populacija može uobičajeno da sprovodi aktivnosti na otvorenom, dok se osetljivoj populaciji savetuje da razmisli o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ukoliko osete simptome.

U prethodnih sedam dana, podaci sa mernih jedinica pokazuju da je kvalitet vazduha bio najgori 10. decembra, kada je prosečna vrednost PM10 čestica iznosila 132, dok je vrednost čestica PM2.5 bila 118 mikrograma po metru kubnom.

Nakon 11. decembra, koncentracija ovih čestica je manje prisutna u vazduhu, te je zagađenost vazduha u Kruševcu umerena.

Inače, prema važećoj Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS 11/10, 75/10 i 63/13), za PM2.5 je određena granična vrednost godišnje koncentracije 25 µg/m³.

Pošto su vrlo male i lagane, PM 2.5 čestice imaju tendenciju da ostaju duže u vazduhu nego teže čestice. Ovo povećava šanse da ljudsko telo ili životinja udahne ove čestice u pluća. Zahvaljujući svojoj maloj veličini, čestice manje od 2.5 mikrometara su sposobne da prođu nos i grlo, te mogu da prodru duboko u pluća, a čak mogu ući i u krvotok.

Na sajtu Agencije su objavljeni rezultati merenja kvaliteta vazduh iz cele Srbije, u realnom vremenu, u šest kategorija – „dobar”, „prihvatljiv”, „umeren”, „zagađen”, „veoma zagađen” i „izuzetno zagađen”.

Indeks kvaliteta vazduha je zasnovan na satnim vrednostima čestica: PM10, PM2.5, NO2, SO2 i O3.

Kvalitet vazduha u realnom vremenu, građani mogu pratiti na sledećem linku: https://sepa.kosava.win

N. L.