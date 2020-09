U Kruševcu svečano otvorena Evropska nedelja urbane mobilnosti na nivou Srbije

Uz ugledne goste iz međunarodnih i nacionalnih institucija, Kruševac je, kao prošlogodišnji evropski pobednik, danas označio početak ovogodišnje akcije Evropska nedelja urbane mobilnosti za sve gradove učesnike u Srbiji. Našem gradu je danas stigao i pehar Evropske komisije za prošlogodišnji uspeh, a uručio ga je gradonačelnici Sem Fabrici šef delegacije EU u Srbiji. Nedelja urbane mobilnosti će trajati od 16. do 22. septembra, u njoj će učestvovati više od 2500 gradova iz 40 evropskih zemalja

Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije, Joakim Vern, zamenik Ambasadora Švedske, Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO i ministarka Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i nacionalna koordinatorka ove manifestacije, danas su bili gosti svečanog otvaranja Evropske nedelje urbane mobilnosti u Kruševcu.

Veliki događaj organizovan je jer je Kruševac, koji ove godine šesti put organizuje Evropsku nedelju urbane mobilnosti, prošle godine proglašen evropskim pobednikom manifestacije, ne samo zbog brojnih programa koje organizuje tokom te nedelje, već i zbog infrastrukturnih poduhvata kojima se stvaraju povoljniji uslovi za alternativne vidove kretanja i smanjenje zagađenosti vazduha u gradu.

Ovo priznanje Kruševcu je stiglo u najvećoj konkurenciji od 2005. godine od kada se ova manifestacija organizuje. Više od 3000 gradova je učestvovalo u prošlogodišnjoj akciji, a Kruševac je nagradu poneo u kategoriji većih opština. S obzirom na kovid pandemiju, izostala je svečana ceremonija dodela nagrada, tako da je gradonačelnici Jasmini Palurović pehar Evropske komisije danas uručio Sem Fabrici, evropski ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Beogradu.

Čitav događaj započeo je u Mozaik Sali, gde je gradonačelnica Kruševca pozdravila institucije i organizacije koje su učešćem u manifestacijama proteklih šest godina doprinele prošlogodišnjem uspehu. Ona im je, zajedno sa svojim zamenikom Aleksandrom Jovanovićem, pomoćnikom za ekologiju Ivanom Parezanovićem, te predsednikom Skupštine Predragom Vukićevićem, dodelila zahvalnice. Među dobitnicima su i novine GRAD.

Domaćini i gosti su potom, simbolično, električnim Kolibri autobusima stigli do Trga glumaca, gde je manifestacija i zvanično otvorena.

– Zahvaljujem se prvenstveno svima onima koji su učestvovali i koji su time omogućili da grad Kruševac dobije jednu ovako prestižnu nagradu – rekla je na početku otvaranja gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović.

– Počeli smo stidljivo, vrlo često sa nerazumevanjem i neodobrovanjem, najpre tako što smo malo sklonili automobile sa ulica i krenuli da pešačimo, a posle usvajanja Plana održive urbane mobilnosti krenuli smo da radimo i na terenu, da popravljamo našu infrastrukturu u tom pravcu da je prilagođavamo sasvim novoj perspektivi korišćenja drugih prevoza kroz grad. Pokazalo se da Kruševac ima kapacitet i snagu da uključi skoro sve svoje strukture i da obeleži ovu nedelju na način na koji smo mi to odradili a koji je privukao pažnju u Evropi. Tim pre nam je ova nagrada veoma draga jer smo prepoznati u Evropskoj uniji kao neko ko se trudio, puno radio i nastaviće da radi u ovom pravcu – izjavila je Palurović. Ona je pozvala građane da se kreću, pešače i bave sportom svaki dan a ne samo u okviru obeležavanja ove nedelje.

Đorđe Staničić, predsednik Sktalne konferencije gradova i opština rekao je da je ova nagrada Kruševac stavila na evropsku mapu. On je pozdravio Fabricija, Zoranu Mihajlović i Joakima Verna koji su, kako je rekao, pomogli da ova manifestacija postane vidljivija, a da gradovi i opštine u Srbiji dobiju dodatnu podršku razvoju u pravcu pristupanja Evropskoj uniji.

– Ove godine će biti još više lokalnihs samouprava koje će učestvovati u ovoj manifestaciji. Do sada ih se prijavilo 29, to je korak napred, ali suština je da se iza toga kriju brojne aktivnosti i cilj je da se građani uključe u one akcije koje vuku napred. Siguran sam da ćemo u tome uspeti jer je ove godine predviđeno i anketiranje građana šta žele i šta očekuju – najavio je Đorđe Staničić.

Zamenik ambasadora Švedske, Joakim Vern je, pak, na tečnom srpskom jeziku podsetio na više projekata u kojima je Švedska kao partner pomogla Kruševcu, pre svega kada je reč o projektu prikupljanja i prerade otpadnih voda.

– Veoma mi je drago što je moja zemlja pomogla Kruševcu u tom pravcu. Kruševac je dobar primer lokalne samouprave koja prepoznaje potrebe svojih građana i koja zaštitu životne sredine stavlja visoko na listu svojih prioriteta. Mislimo da ste nagradu zaslužili i od srca vam čestitamo – izjavio je Vern.

Prisutnima se obratio i Sem Fabrici koji je, iače, na ovaj događaj stigao vozeći trotinet do gradske Skupštine. On je rekao da se u 40 zemalja evrope, u više od 2600 gradova danas otvara Evropska nedelja urbane mobilnost. Podsetio je da je Evropa pokrenula, kako je rekao, revolucionarnu ideju pod nazivom “Zeleni plan” a koja predviđa da naš kontinent postane neutralan po pitanju emisije ugljendioksida do 2050. godine, dakle u narednih 30 godina.

– Ove godine Evropsska nedelja mobilnosti ima moto “Nula emisija za sve” i ima tri poruke: Prva je da je neophodno da se smanji zagađenje vazduha zato što je to loše za naše zdravlje i čitavo društvo. Tokom vanredne situacije imali smo priliku da vidimo koliko se zagađenje vazduha smanjilo što je otvorilo pitanje kako to možemo da uradimo i ubuduće. Druga je alternativna mobilnost kao što je šetanje, vožnja bicikla i drugi vidovi kretanja. To je dobro za vazduh, za naša pluća, a takođe to je dobro i da ostanemo u dobroj kondiciji. I treća poruka tiče se javnog prostora koji pripada građanima. On ne bi trebalo da pripada automobilima i važno je da ga opet vratimo građanima. I to nam je pokazala pandemija – rekao je Fabrici.

Najavio je i da će tokom ovogodišnje Evropske nedelje urbane mobilnosti biti postavljena aplikacija koju možete preuzeti na telefonima i pozvao sve da se registruju, a u narednih šest dana oni koji najdužu rutu pređu bilo pešice, biciklom, rolerima, skuterom, dobiće, kako je objasnio “fantastične nagrade u vidu bicikala, rolera, skutera”. Takođe je pozvao sve gradove u Srbiji da se 19. septembra pridruže akciji “Dan bez automobila”.

Ministarka Zorana Mihajlović ocenila je da smo svi na zajedničkom putu, a to je da živimo u boljoj životnoj sredini, a da je Kruševac primer grada koji se pokrenuo u tom smislu. Pozvala je i sve druge gradove da učestvuju u urbanoj mobilnosti svaki dan, ne samo sedam dana u toku jedne godine i da, zajedno sa Vladom Srbije, “svaki dan pogledamo šta sve možemo da uradimo i kako možemo da omogućimo da imamo mnogo više biciklističkih staza, da pokušamo da omogućimo uslove da građani uopšte mogu da budu urbano mobilni, jer ako ne omogućite uslove ne možete ni očekivati da će ljudi izaći iz automobila”.

– Kao država jesmo doneli strategije i akcione planove, ali oni moraju da se realizuju. Jesmo doneli i uredbe kojima čak obezbeđujemo i određene subvencije, ali i njih moramo dodatno da redefinišemo. Ali da budem iskrena, sve počinje i sve se završava u jedinicama lokalne samouprave. Tu počinju i završavaju se stvari, a mi iz Vlade treba sve to da skupimo i pomognemo da se to realizuje – rekla je Mihajlović.

– Jedna stvar koju ćemo uraditi u narednom periodu kao nacionalni koordinator jeste da će od sledeće godine Ministarstvo dodeljivati nagradu vrednu milion dinara koja će biti jedna vrsta podsticaja jedinicama lokalnih samouprava da počnu da se malo više bave onim što se zove urbana mobilnost, odnosno uslovima da građani i građanke svakog grada mogu da se posvete održivom i zdravijem načinu života – poručila je Mihajlović, nakon čega su i gosti i domaćini izašli na binu i puštanjem balona u vazduh označili i zvanični početak ovogodišnje Evropske nedelje urbane mobilnosti.

