U Kruševcu sunčano i toplo, uveče moguće osveženje praćeno kišom

Pretežno sunčano i toplo uz slab, promenljiv vetar. Kasnije popodne i uveče u severnim i zapadnim, a tokom noći i u centralnim predelima, povećanje oblačnosti uz umeren do jak severozapadni vetar i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavino

Kako navode iz Republičkog hidrometeorloškog zavoda, maksimalna temperatura za danas će se kretati od 29 do 33°C.

U Kruševcu je vedro sa temperaturom u prepodnevnim satima od 25°C. Duva vetar jačine 1 m/s, dok je vlažnost vazduha 41 odsto.

Do kraja sedmice zadržava se pretežno sunčano i toplo vreme, sa maksimalnom temperaturom od 28 do 33 °C. Samo će u utorak uz promenljivu oblačnost, koja će tek ponegde usloviti kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, u većini mesta biti i malo svežije (od 25 do 30 °C), osim u Negotinskoj Krajini gde se očekuje oko 32 °C.

U drugoj polovini sedmice poslepodnevni pljuskovi sa grmljavinom uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.