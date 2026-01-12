U Kruševcu rođeno 28 beba prošle sedmice
U kruševačkom Porodilištu tokom prethodnih sedam dana rođeno je ukupno 28 beba, među kojima je na svet došlo 13 dečaka i 15 devojčica
Porodilište je, kao i obično, imalo aktivnu sedmicu, uz gotovo podjednak broj novorođenih beba oba pola, na radost njihovih porodica, ali i zdravstvenih radnika koji su svojim radom i brigom učestvovali u njihovom dolasku na svet.
