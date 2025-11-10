U Kruševcu rođeno 26 beba za sedam dana

Na Odeljenju ginekologije i akušerstva sa neonatologijom kruševačke bolnice tokom prethodnih sedam dana na svet je došlo ukupno 26 beba – 12 devojčica i 14 dečaka

Tim lekara, babica i medicinskih sestara svakodnevno se stara o zdravlju trudnica, porodilja i novorođenčadi, obezbeđujući im neophodnu negu i podršku tokom boravka u bolnici.