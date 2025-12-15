U Kruševcu rođeno 19 beba protekle sedmice

Tokom proteklih sedam dana, u kruševačkom porodilištu rođeno je ukupno 19 beba, 10 dečaka i 9 devojčica

Ova brojka je za pet manja u odnosu na prethodnu nedelju, ali u suštini pokazuje stabilan trend rađanja.

Iako se broj rođenih blago menja iz nedelje u nedelju, devojčice i dalje blago prednjače u odnosu na dečake, što je uobičajeno u poslednje vreme.