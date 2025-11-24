U Kruševcu rođeno 19 beba prethodne nedelje

Postavljeno: 24.11.2025

U Kruševcu je u prethodnih sedam dana rođeno ukupno 19 beba, od čega je 11 devojčica i 8 dečaka

Iako je broj rođenih nešto manji od standardnog nedeljnog proseka, uočava se da je broj devojčica bio nešto veći od broja dečaka, što je u skladu sa prosečnom statistikom.

 

 

