U Kruševcu rođeno 19 beba prethodne nedelje
Postavljeno: 24.11.2025
U Kruševcu je u prethodnih sedam dana rođeno ukupno 19 beba, od čega je 11 devojčica i 8 dečaka
Iako je broj rođenih nešto manji od standardnog nedeljnog proseka, uočava se da je broj devojčica bio nešto veći od broja dečaka, što je u skladu sa prosečnom statistikom.
TAGOVI
Ostale vesti
Povezane vesti
Kruševac
24. novembar 2025., 14:09
Delimično oblačno
7°C
7°C
Apparent: -2°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 0.8 m/s N
UV-Index: 0
Komentari