U Kruševcu protekle nedelje rođene 24 bebe

Postavljeno: 08.12.2025

Tokom prethodnih sedam dana u Kruševcu je rođeno ukupno 24 bebe, 14 devojčica i 10 dečaka

U odnosu na sedmicu pre toga, broj novorođenčadi manji je samo za jednu bebu, što pokazuje da se brojke kreću u uobičajenom ritmu

Devojčice i ovog puta blago prednjače, što je tendencija koja se u kruševačkom porodilištu beleži već duži period. Usluge Službe ginekologije i akušerstva sa neonatologijom nastavljaju da funkcionišu stabilno.

