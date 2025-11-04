U Kruševcu održan skup podrške Dijani Hrki

Postavljeno: 04.11.2025

Sinoć su se građani okupili na Trgu glumaca, na poziv Zbora građana Kruševca, kako bi pružili podršku Dijani Hrki, majci nastradalog Stefana Hrke, koja je u nedelju započela štrajk glađu ispred Narodne skupštine u Beogradu

Okupljeni su istakli da žele da pokažu solidarnost sa Dijanom Hrkom i njenom borbom za istinu i pravdu, poručivši da „nije sama“ i da je ovo „borba svih nas“.

Nakon obraćanja, skup se pretvorio u mirnu protestnu šetnju, te su učesnici prošetali od Trga glumaca do zgrade Policijske uprave, a zatim su se vratili na Trg gde je skup i završen.

