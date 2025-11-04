U Kruševcu održan skup podrške Dijani Hrki

Sinoć su se građani okupili na Trgu glumaca, na poziv Zbora građana Kruševca, kako bi pružili podršku Dijani Hrki, majci nastradalog Stefana Hrke, koja je u nedelju započela štrajk glađu ispred Narodne skupštine u Beogradu

Okupljeni su istakli da žele da pokažu solidarnost sa Dijanom Hrkom i njenom borbom za istinu i pravdu, poručivši da „nije sama“ i da je ovo „borba svih nas“.

Nakon obraćanja, skup se pretvorio u mirnu protestnu šetnju, te su učesnici prošetali od Trga glumaca do zgrade Policijske uprave, a zatim su se vratili na Trg gde je skup i završen.