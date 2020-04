U Kruševcu obolelo 238, izlečeno 105, a umrlo 13 osoba 

Od početka epidemije korona virusa u Kruševcu je, prema podacima nadležnih, obolelo 238 osoba, preminulo je 13, a izlečeno je 105 pacijenata. Na analizu su do sada iz Kruševca poslata ukupno 1.452 uzorka

U našem gradu je danas potvrdjeno još 15 slučajeva oboljevanja, a s obzirom na to da juče nije bilo povećanja broja obolelih to su brojke za prethodnih 48 sati.

U ovom periodu je u Aleksandrovcu broj obolelih povećan za tri i ukupno ih je sada 27, dok je u ostalim opštinama Rasinskog okruga broj pacijenata sa koronom nepromenje od 27. aprila.

Od početka epidemije u Rasinskom okrugu je korona potvrdjena kod ukupno 307 osoba. Podaci pokazuju i da je od te bolesti izlečeno 124 lica, među kojima je 105 iz Kruševca.

Trenutno je u privremenoj bolnici u Hali sportova smešteno 48 lica sa najlakšim simptomima bolesti.

