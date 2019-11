U Kruševcu na godišnjicu napada na Borka Stefanović poručeno da se Srbija probudila

Na godišnjicu napada na potpredsednika Stranke slobode i pravde Boka Stefanovića, koji je tada bio lider Levice Srbije, te na stranačke aktiviste Bobana Jovanovića i Marka Dimića, na mestu napada, u kruševačkoj mesnoj zajednici Rasadnik, Savez za Srbiju i Ujedinjena opozicija Kruševac održali su tribinu

Okupljenima su se obratilli Stefanović i Jovanović te predstavnici ostalih opozicionih stranaka, a poručeno je da je Kruševac postao simbol jedinstva opozicije, da je prošlogodišnji dogadjaj označio početak kraja režima Aleksandra Vučića te da je otvorio oči mnogima koji nisu mogli da poveruju da se tako nešto dogadja u Srbiji.

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović je na tribini rekao da je Kruševac simbol jedinstva opozicije i pobede koja će doći mirno, demokratski, bez nasilja, dostojanstveno.

– Kruševac neka nastavi da bude simbol te pobede, simbol našeg jedinstva, kao ono veče, nedelju dana posle napada, kada smo iz svih opozicionih partija došli ovde i kada smo svi kao jedno stajali pred vama, baš kao i danas i rekli da smo mi jedno, jer narod je jedno, sve nas je više, a vlast je u sve većem problemu jer dolazi pravda i dolazi sloboda – rekao je on.

Dodao je da ne smatra da su on i Jovanović heroji zato što su bili žrtve režima navodeći da je takvih žrtava u proteklih osam godina bilo pedesetak. Smatra, medjutim, da je te noći, kada se njima dvojici „smrklo“ u Srbiji nešto zasvetlelo.

– Tada je upaljen reflektor i videlo se da ljudi dobijaju batine od Vrbasa do Mionice, odjednom je neko svetlo palo na to da ljudi iz vlasti imaju više od 30 spornih privatizacija, da su smanjili plate i penzije, da nam 50 hiljda ljudi godišnje odlazi, da su sve rasprodali što su mogli, da uništavaju namensku industriju da bi i to privatizovali i predali svojim firmama – kazao je Stefanović.

To što se danas sve više i sve češće čuje da “ovu zemlju vode prevaranti, kriminalci, lopovi, plagijatori, da u ovoj zemlji nema nijednog tendera, ni jednog posla u koji se naprednjaci nisu ugradili” znači da se Srbija, dodao je Stefanović, u proteklih godinu dana probudila i podigla.

Da je današnja tribina ustvari nastavak prošlogodišnje kazao je Boban Jovanović, koji je u napadu zadobio teške telesne povede, rekavši da je ovo način da se pokaže da „nas neće sprečiti ni zaustaviti njihovi batinaši” te da će svako odgovarati za svoje dokazane kriminalne radnje.

„Kao profesor, suprug, otac, brat, sin, kao jedna od žrtava režima Aleksandra Vučića“ Jovanović je poručio da neće prestati da se bori za svoju i slobodu svoga deteta i generacija koje dolaze.

– U Kruševcu je pre godinu dana počeo kraj ovog režima – poručio je on.

Govorio je i o brojnim slučajevima prebijanja širom Srbije, ljudi koji su pokazali da misle drugačije, pokazavši fotografije sedmorice pretučenih muškaraca iz različitih gradova.

Predsednik opštine Paraćin i potpredsednik Demokratske stranke Saša Paunović poručio je da je borba za slobodnu zemlju primana tema za koju opozicija treba zajednički da se bori, dok je potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić konstatovao da će ova vlast u istoriju ući kao vlast sa najviše afera, kao ona koja je primenjivala najveće nasilje i koja se propagandnom mašinerijom obračunavala sa svima koji drugačije misle.

Poverenica kruševačkog Pokreta slobodnih gradjana Ksenija Bradić Veljović kazala je da su ljudi nakon prošlogodišnjeg napada shvatili da moraju da odreaguju, da moraju da se izbore protiv „tog zla“ konstatujući da smo konstantno bombardovani brojnim spinovima kako bismo zaboravili da su nas okupirali najgori medju nama.

Na tribini je govorio i poslanik pokreta Dveri Dragan Veljović koji je kazao da oni koji su došli pokazuju da se ne boje te da je Srbija kojoj opozicija teži Srbija bez straha.

Tribini su prisustvovali predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas, potpredsednica te stranke Marinika Tepić te brojni aktivisti opozicionih stranaka i gradjani.

Inače, zbog napada koji se dogodio 23. novembra prošle godine kruševačko Više tužilaštvo je u martu ove godine podiglo optužnicu protiv Miloša Šaponjića, Marka Živkovića i Danijela Gmijovića, zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu na štetu Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, a osumnjičeni Šaponjić i krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Glavni pretres je, pred kruševačkim Višim sudom održan 29. oktobra, kada su saslušana trojica optuženih koja su ponovila izjavu datu pred tužiocem na pripremnom ročištu da ne priznaju izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret. Tada su saslušana i dvojica oštećenih, dok će treći oštećeni biti saslušan na sledećem glavnom pretresu zakazanom za 3. decembar.

Nedelju dana nakon pomenutog napada održan je protest opozicije i gradjana, najpre u Kruševcu, pod sloganom „Stop krvavim košuljama“ da bi ubrzo pod sloganom „Jedan od pet miliona“ počeo da se održava jednom nedeljno u mnogim gradovima i opštinama, a u Beogradu se i dalje organizuje svake subote.

J.B.

U Kruševcu na godišnjicu napada na Borka Stefanović poručeno da se Srbija probudila

Na godišnjicu napada na potpredsednika Stranke slobode i pravde Boka Stefanovića, koji je tada bio lider Levice Srbije, te na stranačke aktiviste Bobana Jovanovića i Marka Dimića, na mestu napada, u kruševačkoj mesnoj zajednici Rasadnik, Savez za Srbiju i Ujedinjena opozicija Kruševac održali su tribinu Okupljenima su se obratilli Stefanović i Jovanović te predstavnici ostalih opozicionih stranaka, a poručeno je da je Kruševac postao simbol jedinstva opozicije, da je prošlogodišnji dogadjaj označio početak kraja režima Aleksandra Vučića te da je otvorio oči mnogima koji nisu mogli da poveruju da se tako nešto dogadja u Srbiji. Potpredsednik Stranke slobode i pravde…