U Kruševcu mirnom šetnjom građani poručili da su protiv blokada i da žele stabilnu, mirnu i prosperitetnu državu

I ove subote je na ulice Kruševca izašlo više hiljada Kruševljana. Preko 4.500 građana prošetalo je ulicama Lazarevog grada i još jednom poslalo snažne poruke: „Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo!“.

Građani su još jednom rekli da je dosta blokada i maltretiranja građana koje traje skoro godinu dana.

-Večeras smo se okupili u velikom broju jer narod želi mir i red, bez ucena, blokada i nasilja. Hoćemo da Srbija ide napred bez nasilja, blokada i ucena- rekla je jedna od učesnica skupa.

Jedan od učesnika protesta istakao je da je cilj protesta da se pošalje jasna poruka da je dosta blokada i nasilja.

-Sve može da se reši kroz dijalog i razgovor, a ne nasiljem i blokadama. Želimo da se ljudi vrate normalnom životu.

Među građanima je bio i ministar odbrane Bratislav Gašić koji je sa svojim sugrađanima izašao i podržao ih u nameri da se svi zajedno izbore za slobodan i bolji Kruševac.

Prisutnima se obratila predsednica GO SNS Kruševac Nevena Đurić.

-Drago Kruševljani želim da vam se zahvalim što smo se i danas okupili da pošaljemo snažnu i jasnu podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji. Oni sutra biju najvažniju bitku – za ostanak i opstanak na svojim vekovnim ognjištima. Uz podršku koju smo poslali iz cele Srbije nema dileme da će uspeti i odneti pobedu i u sutrašnjem danu. Hvala vam svima što se pokazali ne samo večeras nego i u nedeljama koje su za nama i koje nam predstoje da su nam Kruševac i Srbija uvek na prvom mestu. Živeo Kruševac! Živela Srbija!

O. Milićević