U Kruševcu danas počinje imunizacija protiv sezonskog gripa

U Republici Srbiji juče je zvanično počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a vakcine su dostupne u svim domovima zdravlja i na vakcinalnim punktovima širom zemlje

Dom zdravlja Kruševac dobio je potrebne količine vakcina koje su distribuirane ambulantama, pa imunizacija građana počinje danas.

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr Verica Jovanović, izjavila je da je država obezbedila dovoljan broj vakcina, prvenstveno za prioritetne grupe, ali i za sve građane koji žele da se zaštite od virusa gripa.

– Na prvom mestu, preporučuje se vakcinacija trudnica, dece starije od šest meseci do 18 godina, naročito one dece koja imaju hronične bolesti poput astme ili drugih respiratornih oboljenja. Vakcina se preporučuje i odraslima starijim od 65 godina, osobama sa hroničnim kardiovaskularnim, respiratornim, digestivnim i bubrežnim bolestima, kao i onkološkim pacijentima. Takođe, savetuje se i osobama koje žive sa hroničnim bolesnicima, a sami ne mogu da se vakcinišu – navela je dr Jovanović.

Ona je podsetila da je imunizacija protiv sezonskog gripa obavezna za zdravstvene radnike, posebno za one koji rade na odeljenjima intenzivne nege i odeljenjima za infektivne bolesti, gde je rizik od prenosa infekcija najveći.

Vakcinacija u Kruševcu sprovodi se u ambulantama Doma zdravlja Kruševac, bez prethodne najave, a građanima se savetuje da se blagovremeno vakcinišu kako bi stekli imunitet pre početka sezone gripa.

