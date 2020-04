Korona virus je u Kruševcu do danas potvrđen kod 98 osoba. Broj potvrđenih slučajeva ovog virusa je od petka do ponedeljka u našem gradu povećan za 19, pokazuju podaci nadležnih službi. Istovremeno je broj obolelih u Rasinskom okrugu povećan za 22, sa 109 na 131

Do porasta broja obolelih došlo je u Aleksandrovcu, Trsteniku i Ćićevcu za po jedan te ih je sada u tim opštinama petoro, četvoro, odnosno šestoro. Isti broj obolelih je ostao u Brusu, dvoje, te u Varvarinu gde je evidentirano 16 slučajeva korona virusa.

Zabeležen je još jedan smrtni slučaj, preminuo je muškarac iz Ćićevca te je sada sa područja Rasinskog okruga od posledica korona virusa preminulo devet osoba.

U međuvremenu se završava opremanje Hale sportova za privremenu, Kovid bolnicu, u koju će biti smešteni pacijenti sa najlakšom kliničkom slikom. U dezinfekciji zdravstvenih ustanova i grada lokalnim preduzećima pomažu i pripadnici ABHO bataljona, a u Kruševcu boravi i ekspertski tim ruskih vojnih lekara.

Za sutra je najavljen dolazak delegacije kineskih epidemiologa koji će zajedno sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom obići privremenu bolnicu Hali sportova.

J.B.

U Kruševcu 98 obolelih od korone

