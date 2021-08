U Kruševcu 300 osoba primilo treću dozu vakcine (VIDEO)

Tokom prva tri dana davanja treće doze vakcine protiv korone u Kruševcu ju je primilo 300 osoba. Vakcinacija se obavlja na drugom i četvrtom spratu Dijagnostičkog centra. Takođe, treću dozu danas prima šezdesetak korisnika Gerontološkog centra, a vakcinacija se obavlja u toj ustanovi

Građani koji su dobili poruku e-Uprave ili su prve dve doze vakcine primili pre više od 6 meseci mogu da dođu u Dijagnostički centar i prime treću dozu radnim danima od 7 do 18 časova i subotom od 8 do 14 časova. Nadležni najavljuju da će se, ukoliko interesovanje za vakcine bude veće, u Dijagnostičkom raditi i subotom u drugoj smeni i nedeljom.

Direktorka Doma zdravlja dr Marina Kostić apelovala je na sugrađane da dođu da se vakcinišu:

– Do sada je na teritoriji Kruševca vakcinisano prvom dozom 48 odsto građana. Još uvek nismo dostigli 50 odsto vakcinisanih prvom dozom, a očekujemo da to bude do 70 odsto, kada možemo da se nadamo da ćemo moći da se izborimo sa koronom, da izađemo kao pobednici iz ove bitke.

Podsetila je da se treća doza preporučuje onima koji imaju poremećaj imuniteta, koji su imali transplantaciju organa, pacijentima na hemodijalizi, starijima od 70 godina, starijima od 60 godina koji su korisnici gerontoloških centara i drugih ustanova socijalne zaštite te zaposlenima u zdravstvenim ustanovama i drugim ustanovama socijalne zaštite.

Dodaje da na vakcinaciju mogu da dođu svi koji ispunjavaju uslove, odnosno koji su pre više od šest meseci primilu drugu dozu vakcine protiv korone, ali da je najbolje da sačekaju da dobiju poruku od e-Uprave kako se ne bi stvarala gužva.

Objašnjava da u izboru vakcine za treću dozu treba da se konsultuju sa lekarom na vakcinalnom punktu.

– Svi sugrađani mogu da prime drugu vakcinu od one koju su originalno primili. Koju će da prime zavisi od komorbiditeta udruženih bolesti i najvažnije je da se ta odluka donese na samom punktu gde se nalaze lekari koji su na vakcinaciji od samog početka i sa kojima pacijenti mogu da se konsultuju – precizirala je ona.

Po treću dozu vakcine danas su samoinicijativno došli Radomir i Mila Stajić, jer je prošlo više od šest meseci od kada su primili drugu dozu.

– Primio sam vakcinu danas da zaštitim i sebe i druge – kaže Radomir Stajić (67) za KruševacGrad.

Mila Stajić (67) dodaje da je prvu dozu primila 27. januara, a drugu 17. februara

