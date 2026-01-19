U kruševačkom porodilištu rođeno 17 beba u protekloj sedmici

Postavljeno: 19.01.2026

U kruševačkom porodilištu, u Službi za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom, tokom prethodnih sedam dana rođeno je ukupno 17 beba – 11 devojčica i 6 dečaka

U odnosu na prethodnu nedelju, kada je na svet došlo 28 novorođenčadi, zabeležen je manji broj porođaja.

Ipak, porodilište je i ove sedmice imalo aktivne dane, a dolazak novih beba obradovao je njihove porodice, ali i zdravstvene radnike koji su učestvovali u njihovom dolasku na svet.

