U kruševačkom porodilištu rođeno 17 beba u protekloj sedmici
Postavljeno: 19.01.2026
U kruševačkom porodilištu, u Službi za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom, tokom prethodnih sedam dana rođeno je ukupno 17 beba – 11 devojčica i 6 dečaka
U odnosu na prethodnu nedelju, kada je na svet došlo 28 novorođenčadi, zabeležen je manji broj porođaja.
Ipak, porodilište je i ove sedmice imalo aktivne dane, a dolazak novih beba obradovao je njihove porodice, ali i zdravstvene radnike koji su učestvovali u njihovom dolasku na svet.
Foto: Pixabay.com
Novogodišnja akcija Crvenog krsta Kruševac „Jedan paketić – puno ljubavi“
Komentari