U kruševačkoj Biblioteci održano predavanje o ženama u okupiranoj Srbiji

U E-čitaonici Narodne biblioteke Kruševac održano je predavanje „Od ideala do prakse: Žene u okupiranoj Srbiji u Drugom svetskom ratu“, koje je održala dr Maja Vasiljević, profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Kroz zanimljiv pristup i višegodišnje istraživačko iskustvo, dr Vasiljević je osvetlila manje poznate aspekte položaja žena u Srbiji tokom okupacije, njihov doprinos, ali i sudbine koje su se, u teškim okolnostima, razlikovale od muških perspektiva rata.

– Budući da se često, pre svega, lansiraju muške teme i da je rat tema za muškarce, ja sam odabrala, na poziv direktorke Snežane Nenezić, jednu temu koja otkriva drugi svet, tj. svet žena koje imaju potpuno različitu sudbinu od muških pripadnika vezano za bilo koji rat, pa i za Drugi svetski. Ovog puta biće to „Od ideala do prakse“ zato što su ideali, šta će se predvideti u budućnosti i kako ženski život treba da izgleda, sukobljavali tokom rata. Da li su to nacisti, fašisti ili srpski kolaboracionisti, ti su se ideali razlikovali, a ja ću izložiti neke od interesantnih primera. To su školovane žene, muzičarke, plesačice, na njihovim sudbinama vidimo koliko je bila korišćena kultura kao lek za tu svakodnevicu. Ja sam od master rada istraživala konfliktne periode, a ovo je proizvod rada na doktorskoj disertaciji koji se odnosi na muzičare u Beogradu i nekoliko knjiga koje sam izdala kasnije. Morala sam da otkrivam brojne emancipovane žene koje su imale specifične sudbine, tako da je ovo proizvod decenijskog istraživanja. Ovo je prvi korak saradnje sa Narodnom bibliotekom Kruševac i nadam se da će ih biti još, budući da aktivnosti njihove pratim, ne samo vezano za čitalaštvo, već i širi pogled koji ima biblioteka – rekla je dr Maja Vasiljević.

Kroz istorijske primere i lične sudbine, publika je imala priliku da sagleda koliko su ženski glas i kulturno stvaralaštvo bili važni čak i u najtežim vremenima.

Jovana Stefanović