U JKP otvoren prodajni salon komunalne opreme

Na Jasičkom putu, u krugu Javnog komunalnog preduzeća, otvoren je prodajni salon komunalne opreme, namenjen i fizičkim i pravnim licama. Svi prizvodi izrađeni su od visokokvalitenih reciklažnih plastičnih materijala, a cene ponuđene opreme su konkuretne na tržištu. U ponudi je i dostava na kućnu adresu

Prema rečima Snežane Radojković, direktorke JKP Kruševac, salon je otvoren na osnovu osluškivanja potreba građana a pre svega sa ciljem očuvanja životne sredine.

– U ponudi su plastične kante od 60 do 220 litara, plastični kontejneri od 1,1 kubika, te metalni kontejneri do pet metara kubnih. Uslugu smo proširili i korak dalje, tako što svim našim sugrađanima koji žele da kupe kantu ili kontejenr, odvozimo na kućnu adresu, odnosno, do mesta gde bi trebalo da se nađe posuda za odlaganje smeća – kazala je ona.

Prema njenim rečima oprema koja je u ponudi izgrađena je od visokokvalitenih reciklažnih plastični materijala, veoma je otporna na lomljenje i vremenske uslove, a cene su povoljne i konkuretne.

– Cene se kreću od hiljadu do pet hiljada dinara, kontejeneri od 30-tak do najviše 70 hiljada, u zavisnosti od kubikaže. Ono što je značajno da kontejnere od pet kubika iznajmljujemo, a ukoliko neki pravni subjekat ima potrebu da ih kupi, vršimo i tu uslugu – rekla je Radojković.

Pored bogatog asortimana kanti i kontejnera , u narednim danima u planu je proširenje asortimana, pa će u ponudi biti i đubrijere, žardinjere, klupe za odmor i razni setovi za sedenje, te betonski šah stolovi sa klupama.

Salon komunalne opreme na Jasičkom putu otvoren je od ponedeljka do petka, od 7 do 15 časova.

D.P.