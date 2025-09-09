U Jasikovici održana manifestacija „Pozdrav letu“

Udruženje učitelja srpske tradicije i ove godine, šesnaesti put zaredom, organizovalo je početkom septembra manifestaciju „Pozdrav letu“ na imanju porodične kuće Nikolića u Jasikovici

Ova manifestacija zamišljena je kao svojevrsna zamena za nekadašnje sabore i vašare, koji su u prošlosti bili česta okupljanja u ovom kraju. Ideja je potekla od novinara i voditelja Živorada Žike Nikolića i njegove supruge, koji su želeli da na jednom mestu okupe prijatelje umetnike, pevače, glumce i izvođače. Uz tradicionalni ručak, svadbarski kupus i pečenje, druženje je preraslo u manifestaciju koju svake godine posećuju i meštani, uživajući u programu i zajedničkom druženju.

Ovogodišnji gosti u dvorištu Nikolića bili su Uroš Dojčinović, Biljana Jević, Aleksandar Ilić, Bane Đokić, orkestar Časlava Ljubenovića, Tanja Andrijić i književnik Milan J. Mihajlović.

– Moja je želja uvek bila da u emisiju dovedem ljude koji nisu često pred kamerama i reflektorima, a to su moji najdragoceniji sagovornici. Hvala svim učesnicima i posetiocima na druženju i nadam se da im je bilo lepo u našem dvorištu. Bože daj da se okupimo i narednog leta u Jasikovici – poručio je na kraju Živorad Žika Nikolić, poznat kao Žika „Šarenica“.

M.M.