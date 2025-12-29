U Gradskoj upravi održana završna konferencija za medije

Gradonačelnik Kruševca je, zajedno sa saradnicima, održao završnu konferenciju, na kojoj se zahvalio predstavnicima medija na saradnji, osvrnuvši se na rezultate ostvarene tokom 2025, uz iznošenje ključnih ciljeva za narednu godinu

Ivan Manojlović je tom prilikom naveo da je 2025. godina bila u znaku infrastrukturnih radova, uz, kako je istakao, ravnomeran razvoj grada i seoskih sredina.

– Najveći naš zadatak da se i dalje trudimo da animiramo strane investitore koji su dolazili i koji dolaze. Imali smo nedavno izuzetno dobar sastanak povodom jedne investicije od 20 miliona evra. Podizanje privrednog ambijenta je velika sigurnost i garancija za razvoj grada.

Gradonačelnik je dodao da postoje i određeni problemi, za koje, kako je naveo, očekuje da će biti rešeni u narednom periodu – među njima su i školski objekti, pre svega zgrada Gimnazije.

– Do ovog trenutka nijedan izvođač se nije javio da tokom zimskog raspusta ukloni fasadu na zgradi Gimnazije. Direktorka škole je do sada dva puta raspisivala javnu nabavku. Očigledno je da nema zainteresovanih da preuzmu posao u uslovima stalnog pritiska, medijske izloženosti i javnih prozivki. Smatram da smo u tom delu, kao građani i kao Grad, zakazali.

Nakon konferencije je u holu Gradske uprave upriličen Novogodišnji prijem za privrednike i predstavnike javnog i političkog života Kruševca.

N. L.