Predstavnici Grada Kruševca do posla bez auta

Poslednji dan Evropske nedelje urbane mobilnosti koja ima za cilj da promoviše alternativne vidove prevoza kako bismo sačuvali zdravlje, čistiji vazduh i humanizovali gradsko jezgro, je Dan bez automobila. Promovišući ovaj dan, deo predstavnika Gradske uprave, jutros je na posao došao pešice, gradskim prevozom ili biciklom.

-Trudimo se da apelujemo na građane da što više koriste neki drugi vid održivog javnog prevoza, bicikle, trotinete, a najbolje je ako se mogu kretati pešaka. Efekat izduvnih gasova u borbi protiv klimatskih promena je veliki, tako da moramo da se trudima da automobile što više izbacimo iz svoje upotrebe, kako zbog životne sredine, tako i zbog nas samih. Kretanje je zdravije, ekonomičnije – rekao je Ivan Parezanović, pomoćnik gradonačelnice za ekologiju, održivi razvoj i energetiku, koji je danas do posla pešačio.

Vladimir Petrović, pomoćnik za omladinu i sport, na posao uglavnom dolazi pešaka. Danas je apelovao na građane podsećajući ih na važnost očuvanja životne sredine.

– Želim da ukažem i svojim primerom koliko je važno da čuvamo zdravlje. To možemo da radimo na više načina, a danas konkretno dolazim na posao biciklom, iako najčešće dolazim na posao pešaka. Ukazujemo na to da je jako važno da pored svog zdravlja, brinemo o životnoj sredini. Što manje koristimo automobile, to je bolje za nas. Kao grad, dosta se trudimo da poboljšamo sportsku infrastrukturu. Poslednjih godina smo dosta uradili na unapređenju iste, kroz izgradnju terena, teretana na otvorenom i svega što je dostupno sugrađanima da se bave sportom i rekreacijom i da na taj način čuvaju svoje zdravlje – kazao je on.

Javnim gradskim prevozom je na posao došao zamenik gradonačelnice, Aleksandar Jovanović, koji je građane pozvao da ostave automobile i prošetaju.

– Danas se naš tim gradske uprave uključio u obeležavanje dana bez automobila, tako da je neko došao gradskim prevozom, neko pešaka, a neko biciklom. Trudimo se da, kad god možemo, koristrimo sredstva javnog prevoza, ili da pešačimo, kako bi svi zajedno ličnim primerom dali doprinos smanjenju zagađenja vazduha, ali i da promovišemo zdravi način života.

Jovanović je istakao da se Grad Kruševac trudi da stalno razvija infrastrukturu, kako bi ona bila dostupna za sve vidove saobraćaja.

– Urađene su biciklističke staze, taktilne staze, oboreni su ivičnjaci pri pešačkim prelazima, kako bi se omogućilo lakše kretanje osobama sa invaliditetom i roditeljima koji voze decu u kolicima. Kruševac se trudi da stalno unapređuje infrastrukturu kako bi mogao da bude urbano mobilan, o tome svedoče i nagrade koje grad ima. Nešto na čemu ćemo u budućnosti raditi, je da vozni park mora biti malo moderniji, mora koristiti neka ekološki prihvatljivija goriva, autobusi moraju biti niskohodni, kako bi bili dostupni i osobama sa invaliditetima i naravno, nastavićemo sa unapređenjem infrastrukture, sa proširenjem pešačkih i biciklističkih staza – istakao je Jovanović.

Svetski dan bez automobila, obeležava se svakog 22. septembra od 2000. godine, a podstiče vozače da na jedan dan odustanu od svojih automobila.

Inače, najveći zagađivači vazduha su automobili, kamioni, fabrike, elektroenergetska postrojenja i domaćinstva koja se greju na drva, ugalj i naftu. Od početka epidemije mnogi evropski gradovi uredili su saobraćaj tako da su pešaci i biciklisti dobili stotine kilometara novih staza.

M.S.