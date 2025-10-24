U Gerontološkom centru priređena izložba „Stari zanati kruševačkog kraja“

Istorijski arhiv Kruševac priredio je u Gerontološkom centru Kruševac otvaranje izložbe „Stari zanati kruševačkog kraja, Trstenika i Aleksandrovca“

Izložba „Stari zanati kruševačkog kraja“ prvi put je prezentovana kruševačkoj javnosti tokom vidovdanskih svečanosti 2023. godine. Sada je izložba proširena i na trstenički i aleksandrovački kraj.

– Ovom postavkom želimo da evociramo uspomene najstarijih sugrađana i prisete se starih zanata koji su egzistirali u periodu od 1833. godine do polovine dvadesetog veka a među njima su opančarski, kujundzijski, bojadzijski i drugi zanati – istakla je Bojana Jovac arhivski savetnik Istorijskog arhiva Kruševac.

Direktorka Gerontološkog centra Kruševac Jelena Mijailović kazala je da su u Gerontološkom centru Kruševac smešteni korisnici kako iz Kruševca tako i iz drugih gradova.

– Na smeštaju imamo korsinike ne samo iz Kruševca već i iz pomenutih gradova tako da je ova izložba lepa prilika da se podsete starih zanata tokom druženja. Mi se svakodnevno trudimo da im ponudimo razne zanimljive sadržaje, organizujemo izlete. To su samo neke od aktivnosti kojima se trudimo da im upotpunimo i ulepšamo dane – rekla je Jelena Mijailović direktorka kruševačkog Gerontološkog centra.

Korisnici Gerontološkog centra Kruševac će nakon obilaska manastira Svetog Luke u Bošnjanu obići i manastir Sveti Roman. Sledeće nedelje biće organizovano takmičenje u pikadu i obaranju čunjeva.

Izložba će biti otvorena narednih meseca dana.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK