U Galeriji otvorena izložba slika „Retrospektiva“

Sinoć je u Umetničkoj galeriji svečano otvorena izložba „Retrospektiva“, iz umetničke zbirke NLB Komercijalne banke

Umetnička zbirka NLB Komercijalne banke predstavila je jednu od značajnijih korporativnih umetničkih kolekcija koja sadrži dela poznatih srpskih slikara s kraja 20. veka.

Cilj izložbe je da se pokaže samo jedan od načina na koji NLB Komercijalna banka podržava očuvanje i razvoj umetnosti, što je omogućeno prikazivanjem pažljivo odabranih umetničkih slika nastajalih na likovnim kolonijama Jastrebac u periodu od 1996. do 1998. godine.

Izbor priređen za ovu izložbu obuhvata dela značajnih srpskih umetnika, poput Mladena Srbinovića, Slavoljuba Čvorovića, Nikole Kolje Milunovića, Petra Đuze, Zorana Jovanovića Dobrotina, Nevenke Rajković i drugih. Izbor predstavlja radove koje je kolekcija NLB Komercijalne banke nasledila od nekadašnje Jugobanke. Izloženo je 35 slika i skulptura nastalih na likovnoj koloniji Jastrebac 1996, 1997. i 1998. godine.

Posetici će izložbu moći da pogledaju do 6. oktobra.