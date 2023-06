U e-Čitaonici predstavljena knjiga „Srpski učitelj u Ugarskoj 1778 – 1918„

Delo je vezano za ličnost Avrama Mrazovića , srpskog pedagoga, prosvetitelja, književnika, prevodioca i senatora iz Sombora, i za osnivanje „Norme“, prve srpske škole na teritoriji ondašnje Austrougarske monarhije. Autor, prof. dr Saša Marković, dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru imao je intenciju da prikaže razvoj školstva kod Srba u Austrougarskoj, od osnivanja prve srpske trorazredne gradske škole u Somboru 1 . maja 1778. do raspada Monarhije 1918.

-Stvaranjem Učiteljske škole „ – istakao je Marković ” pokazano je da Srbi mogu da povežu tradicionalne sa modernim idejama, a proces kroz koji se to stvara je obrazovanje i razvoj školstva. To je do današnjih dana poruka Srbima kako bi postali zreli narod – poručio je profesor Marković.

Knjiga, između ostalog, daje odgovor na pitanje koje osobine čine pravog učitelja.

–On treba prevashodno da poseduje tri bitne osobine – da neguje ugled, odnosno bude pravi primer deci i da u odnosu na njih predstavlja autoritet. Pravi učitelj treba da neguje kritičko mišljenje kod učenika i ne treba da ih preopterećuje suvoparnim činjenicama. Na kraju, učitelj treba da bude primer ponašanja kako deci tako i starijima, jer je upravo on nosilac nacionalne svesti-podvukao je autor.

Sve u svemu, lajt motiv knjige ” Srpski učitelj u Ugarskoj 1778 – 1918 „ profesora doktora Saše Markovića je da treba da negujemo obrazovanje i širimo empatiju među decom u školama, što je pravi način da se povrati i ugled prosvetnog radnika, kakvog zaslužuje . To uostalom, predstavlja suštinu i osnovnu ulogu školstva – zaključak je tribine.

Ispred organizatora, kruševačke Narodne biblioteke, autora i njegovo delo predstavila je direktorka Snežana Nenezić, i sa ponosom istakla da će ova knjiga obogatiti rafove biblioteke.

O. M.