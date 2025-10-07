U četvrtak “Sejač” Nebojše Lapčevića u Beloj sali

Predstavljanje romana „Sejač“ autora Nebojše Lapčevića, u izdanju kuće Agora, biće održano u četvrtak od 19:30 časova, u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac

O romanu će, pored autora, govoriti prof. dr Goran Maksimović, književnica Ljiljana Pavlović Ćirić i Jelena Protić Petronijević, urednik programa.

Novi roman dobitnika nagrade „Meša Selimović”, donosi slojevitu priču isprepletanu u dvadeset četiri poglavlja, kroz lirski ton i duboka promišljanja o umetnosti, precima, ljubavi, duhovnosti i prolaznosti čoveka. U središtu narativa nalazi se kompozitor Adam Dedinac, koji slučajno dolazi u posed starog pisma iz 1833. godine, što postaje početak njegovog stvaralačkog i unutrašnjeg putovanja. Dok se suočava s bolešću voljene supruge, Adam traga za smislom i utehom između ljubavi i umetnosti, života i smrti, realnog i mitskog sveta. „Sejač“ se tako razvija u roman o lepoti stvaranja, večnom nadahnuću i potrazi za čistotom i značenjem u svetu koji se menja, a u kojem umetnost ostaje poslednje utočište.