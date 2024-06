U Cara Lazara nema vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 13:00 bez vode će biti Begovo brdo (Humska

ulica), Čitluk (Gnjilanska ulica), Šogolj, Veliki Kupci (od Šogolja do Tri Puške) i ulica Cara Lazara (od

Ravnjaka do Slovenske ulice) kao i prateće ulice.

Danas do 14:00 bez struje će biti sela Ribare, Zubovac i Rosica.