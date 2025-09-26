U Brusu održano 12. redovno skupštinsko zasedanje

Na dnevnom redu bile su 23, sa dopunom od dve tačke. Odlukom većine odbornika na 12. skupštinskom zasedanju opštine usvojene su izmene i dopune odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji opštine. Odbornici su raspravljali i o godišnjem planu rada PU „Pahuljice“ za tekuću godinu i izveštaju za realizaciju pomenutog za prethodnu godinu

Najviše se diskutovalo o sprovođenju konkursa za izbor direktora JKP „Rasina“ i o obrazovanju komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora ovog preduzeća.

Usvojeni su i predlozi usklađenog finansijskog plana opštinske uprave Brus sa odlukom o drugom rebalansu budžeta za ovu godinu i obrazovanju lokalnog saveta roditelja.

Diskutovalo se i o predlozima rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u Srednjoj školi Brus i OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ i „Prvi maj“ u Vlajkovcima.

Odbornici su jednoglasno podržali predloge rešenja o davanju pomoći opštinskoj organizaciji rezervnih vojnih starešina Brus i sugrađanki iz Bogiša.

Dnevni red sa 23 dopunjen je sa još dve tačke koje su se odnosile na predloge usklađenog finansijskog plana Doma zdravlja sa odlukom o drugom rebalansu budžeta opštine za tekuću godinu i rešenja o davanju pomoći Crkvenoj opštini Dubačkoj koje su većinom glasova usvojene.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTV BRUS