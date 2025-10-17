U Brusu je obeležen Dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu

Postavljeno: 17.10.2025

Polaganjem venaca na spomenik Srpskom vojniku u centralnom parku, u Brusu je obeležen Dan oslobođenja u Velikom ratu (1914 – 1918)

Vence su položile delegacije opštine Brus i lokalnih boračkih organizacija, odajući počast herojima koji su 15. oktobra 1918. godine oslobodili Brus.

Neka nam Dan oslobođenja Brusa bude podsetnik da se sloboda ne meri samo prošlim bitkama, već i svakodnevnim naporima da budemo dostojni onih koji su nam je ostavili u amanet – istakao je predsednik opštine, Dalibor Savić.

Inače, rasinska brigada u sastavu Prve armije pod komandom generala Petra Bojovića, samo mesec dana od probijanja Solunskog fronta, stigla je do bruske varoši i oslobodila je od okupatora.

Od jutros novi 818. broj GRAD-a na kioscima Rasinskog okruga!

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
17. oktobar 2025., 16:02
 

Prognoza -
15°C
Apparent: 6°C
Pritisak: 1023 mb
Vlažnost: 95%
Vetar: 3.7 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top