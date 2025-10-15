U Brusu dva prvenstvena džudo takmičenja 18. oktobra

Pojedinačno prvenstvo Centralne Srbije za starije poletarce i poletarce, kao i za seniore i seniorke održaće se u Brusu u subotu, 18. oktobra

Prvenstvo se organizuje u skladu sa pravilnikom Džudo saveza Srbije na 3 tatamija (2 × 7 × 7m i 1 × 6 × 6m) KO sistem sa duplim repasažom.

Satnica takmičenja:

8:30 – 9:30 – prijava takmičara i merenje

9:30 – 10:00 – žrebanje

10:00 – početak takmičenja

Organizator takmičenja je Džudo savez Centralne Srbije, a tehnički organizator džudo klub „Brus“.

Izvor: Judo.rs

Foto: brusonline com