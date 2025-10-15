U Brusu dva prvenstvena džudo takmičenja 18. oktobra
Postavljeno: 16.10.2025
Pojedinačno prvenstvo Centralne Srbije za starije poletarce i poletarce, kao i za seniore i seniorke održaće se u Brusu u subotu, 18. oktobra
Prvenstvo se organizuje u skladu sa pravilnikom Džudo saveza Srbije na 3 tatamija (2 × 7 × 7m i 1 × 6 × 6m) KO sistem sa duplim repasažom.
Satnica takmičenja:
8:30 – 9:30 – prijava takmičara i merenje
9:30 – 10:00 – žrebanje
10:00 – početak takmičenja
Organizator takmičenja je Džudo savez Centralne Srbije, a tehnički organizator džudo klub „Brus“.
Izvor: Judo.rs
Foto: brusonline com
