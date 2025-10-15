U Brusu dva prvenstvena džudo takmičenja 18. oktobra

Postavljeno: 16.10.2025

Pojedinačno prvenstvo Centralne Srbije za starije poletarce i poletarce, kao i za seniore i seniorke održaće se u Brusu u subotu, 18. oktobra

Prvenstvo se organizuje u skladu sa pravilnikom Džudo saveza Srbije na 3 tatamija (2 × 7 × 7m i 1 × 6 × 6m) KO sistem sa duplim repasažom.

Satnica takmičenja:
8:30 – 9:30 – prijava takmičara i merenje
9:30 – 10:00 – žrebanje
10:00 – početak takmičenja

Organizator takmičenja je Džudo savez Centralne Srbije, a tehnički organizator džudo klub „Brus“.

Izvor: Judo.rs
Foto: brusonline com

U podne otvorena petlja „Koševi“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
16. oktobar 2025., 10:49
 

Vedro
11°C
Apparent: 3°C
Pritisak: 1025 mb
Vlažnost: 91%
Vetar: 0.7 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top