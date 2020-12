U Bolnici u Kruševcu na respiratorima 18 pacijenata

U kruševačkoj Bolnici trenutno je zbog korone na lečenju 221 pacijent, a na respiratorima je njih 18

– Svi pacijenti kojima je bilo potrebno unutarbolničko lečenje su primljeni, smešteni i dobijaju adekvatno lečenje i negu na odeljenjima koja su do sada opredeljena za lečenje od kovida – rekao je za KrusevacGrad.rs pomoćnik direktora kruševačke Bolnice, dr Savko Marković.

On je objasnio da nije bilo potrebe za dodatnim širenjem kapaciteta za kovid pacijente nakon što je prošle nedelje za to opredeljeno i odeljenje ortopedije.

Prethodno je za lečenje posledica korona virusa izdvojeno više odeljenja u osmospratnici u kojoj se inače nalazi infektivno odeljenje, a potom i staro dečije u drugoj zgradi koja je povezana sa odeljenjem ortopedije. Na taj način je za kovid pacijente obezbeđeno više od 230 kreveta.

Prema rečima dr Savka Markovića većina pacijenata koji su zbog korone na bolničkom lečenju ima srednje tešku i tešku kliničku sliku, odnosno osim redovne terapije, mera lečenja i dijagnostike zahteva i kiseoničnu potporu.

Najteži su pacijenti koji su na respiratorima, pogotovu oni koji su intubirani.

– Trenutno među pacijentima imamo petoro intubiranih, oni su na invazivnoj respiratornoj podršci i 13 koji su na neinvazivmoj respiratornoj podršci, takozvanoj high flow podršci. Oni nisu intubirani, oni dišu spontano, ali su takođe vezani za respirator, takođe ne smeju da se kreću – objasnio je dr Marković, koji je inače sprecijalista anesteziologije.

J.B.

